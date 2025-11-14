Edu Ares celebra nova fase com shows e lançamento da canção "Sou Eu" - (crédito: Divulgação)

Vivendo um dos momentos mais vibrantes de sua trajetória, o cantor Edu Ares está percorrendo diversas regiões do país neste mês, levando seu carisma, sua presença cênica marcante e um repertório que mescla sucessos consagrados, releituras da música brasileira e novas composições autorais.

Entre as novidades, o artista se prepara para lançar "Sou Eu", sua próxima faixa, que promete unir suingue e romantismo. A canção reforça a identidade musical de Edu e representa um novo ciclo de amadurecimento criativo. O cantor, que também é instrumentista e compositor, já soma mais de cem letras assinadas ao lado de nomes como Dida Assis, Gabhu, Carica, Pezinho, Rogério Paixão, Rodrigo Lira, Ivan Farias, Gersinho, entre outros parceiros de peso.

Para encerrar o mês com alto astral, Edu Ares comanda o evento Pagode do Edu em Casa, que será realizado no dia 30 de novembro, no Komback, em São Paulo. A noite contará com participações especiais, incluindo o cantor Neto NC.

Em publicação no Instagram, Edu adiantou o clima do encontro com bom humor:

“Vem aí o último pagode do ano, com a energia boa que só o Brasil e o Komback têm!”, escreveu.