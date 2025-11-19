Influenciadora Priscila Alves viraliza na web ao simplificar mercado financeiro para iniciantes

A influenciadora Priscila Santos Alves tem chamado atenção nas redes sociais ao produzir conteúdos que descomplicam o mercado financeiro para quem está começando. Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, ela viraliza ao abordar investimentos e estratégias de forma objetiva e didática.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Priscila iniciou sua carreira em 2008, no atendimento de uma corretora de valores. Pouco tempo depois, assumiu a mesa de operações da Ativa Investimentos. Em 2013, migrou para a área de assessoria e passou por instituições como a XP Investimentos, onde se tornou a primeira mulher sócia do maior escritório de renda variável da empresa. Ao longo da trajetória, auxiliou mais de 90 mil pessoas a ingressarem no mercado financeiro.

Em 2022, abriu o próprio escritório, a Seja Livre Investimentos, hoje parceiro da Genial. A mudança marcou uma nova fase, em que passou a focar também na produção de conteúdo digital voltado para iniciantes.

Nas redes, Priscila apresenta explicações práticas sobre temas como disciplina operacional, liberdade financeira e estratégias de investimento, o que tem ampliado seu alcance e engajamento. Seus vídeos costumam repercutir entre usuários que buscam informações claras e acessíveis sobre o setor.

Além da atuação online, Priscila reúne prêmios ligados à captação de clientes e atendimento ao trader. Para ela, o conteúdo que produz tem o objetivo de incentivar mais pessoas a organizarem suas finanças e darem os primeiros passos no universo dos investimentos.