Destaques do 'The Voice', Aretuza Lovi, Makem e Lunna Monty marcam presença em festival

O Transforma Pride encerrou mais uma edição lotada de atrações, música e celebração da diversidade, consolidando-se como um dos festivais mais vibrantes da cena LGBTQIA+ no Brasil. Reunindo nomes como Aretuza Lovi, Makem e Lunna Monty — três artistas que despontaram nacionalmente no The Voice — o evento transformou seu palco em um encontro potente entre arte, representatividade e empreendedorismo.

Idealizado por Henrique Guerra, o festival ampliou sua programação e atraiu um público engajado que circulou entre shows, debates, performances e uma feira de negócios que movimentou até R$ 1 milhão.

“O Transforma Pride é uma vitrine de oportunidades. Celebramos talentos, movimentamos a economia e mostramos que diversidade também significa potência”, afirma o idealizador.

Shows, energia e novos talentos no palco

As apresentações de Aretuza Lovi, Makem e Lunna Monty foram alguns dos pontos altos da festa, reunindo fãs e reforçando a força artística da comunidade LGBTQIA+. A programação ainda contou com novas vozes da cena pop e performers que misturaram música, moda e ativismo no palco.

Um festival onde cultura e negócios se encontram

Além das atrações musicais, o Transforma Pride também dobrou o número de expositores em relação ao ano passado, reunindo 200 empreendedores de diversas regiões do país. Mais de 60% são pessoas pretas, e 80% da grade artística foi composta por mulheres — uma marca que reafirma o compromisso do festival com diversidade real, no palco e nos bastidores.

“Quando falamos de diversidade, falamos de resultados concretos. É cultura, é renda, é transformação social”, reforça o organizador.

Impacto que transcende o entretenimento

O ecossistema criativo e empreendedor envolvido no festival movimentou entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão, fortalecendo marcas, artistas e profissionais que encontraram no evento um espaço para ampliar visibilidade e conexões.

“As marcas ganham, os artistas ganham, o público ganha. O Transforma Pride é sobre criar oportunidades e ampliar horizontes”, afirma Guerra.

Encerrando mais uma edição de sucesso, o idealizador celebrou a força coletiva que impulsiona o festival: “Estamos construindo um novo modelo de cultura e de empreendedorismo: diverso, plural e sustentável. O Transforma Pride é sobre talento, dignidade e espaço para quem sempre teve voz — mesmo quando não era ouvido.”