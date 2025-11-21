Camila Dias realiza harmonização glútea com ácido hialurônico corporal e alerta sobre segurança em procedimentos estéticos

A influenciadora digital Camila Dias, que soma mais de 966 mil seguidores no Instagram, acaba de realizar um procedimento de harmonização glútea com ácido hialurônico corporal para recuperar volume e projeção perdidos após um processo de emagrecimento. Camila já havia feito anteriormente um enxerto de gordura como parte de uma cirurgia plástica, mas, após perder entre 12 e 13 quilos, notou redução significativa no resultado.

“O enxerto é maravilhoso, deu uma preenchida boa na época. Mas, como é gordura, acaba sendo reabsorvido com o tempo, principalmente quando a gente emagrece. E eu emagreci bastante”, conta a influenciadora. Para reverter essa perda de volume, ela buscou a dermatologista Dra. Roberta Bittencourt, que indicou a harmonização glútea com ácido hialurônico corporal de alta densidade.

Procedimento seguro, produto específico

O produto utilizado foi o Sofiderm, da Aeskin, formulado especificamente para uso corporal. Segundo a Dra. Roberta, o ácido hialurônico corporal possui propriedades diferentes do facial: “Ele tem maior coesividade, resistência mecânica e durabilidade. É ideal para regiões como o glúteo, que têm movimentação intensa e exigem mais sustentação e estabilidade.”

A aplicação foi realizada com anestesia local e, segundo Camila, foi tranquila: “Usei duas ampolas de cada lado, e o incômodo foi mínimo. Vamos fazer aos poucos, com resultado natural e harmônico, respeitando meu corpo. A ideia não é ter um bumbum gigante, mas sim devolver o contorno que perdi.”

Alerta para uso de materiais inadequados

A influenciadora aproveitou para alertar o público sobre os riscos de usar produtos errados ou de procedência duvidosa em procedimentos corporais. “Muita gente acaba usando preenchedores faciais ou até materiais industriais no bumbum por serem mais baratos, mas isso é muito perigoso. A escolha do produto certo salva vidas. O Sofiderm tem estudos e publicações que comprovam sua eficácia e segurança para o corpo.”

A dermatologista reforça: “Produtos inadequados podem causar nódulos, fibroses, inflamações crônicas, necrose e deformidades graves. Por isso, é essencial usar um preenchedor com registro na Anvisa, abrir a embalagem na frente do paciente e realizar o procedimento com um médico habilitado.”

Continuidade do tratamento e responsabilidade

Camila, que recebeu o produto da marca como cortesia, pretende continuar o tratamento em etapas. “Fazer esse tipo de conteúdo com responsabilidade é fundamental. Se sair matéria, ótimo, porque é interessante para a marca também, mas o mais importante é mostrar às minhas seguidoras que segurança vem sempre em primeiro lugar.”