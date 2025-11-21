Latino, MC Mari, Aaron Modesto e Perera DJ unem gerações no novo hit 'Dog de Raça'

O funk brasileiro ganha um reforço de peso com a chegada de “Dog de Raça”, colaboração inédita que une o ícone Latino aos nomes em ascensão MC Mari, Aaron Modesto e Perera DJ. A faixa chegou às plataformas digitais no dia 14 de novembro, acompanhada de um lyric video oficial no canal da GR6 no YouTube, ampliando o alcance do lançamento com conteúdo visual envolvente.

Com mais de 30 anos de carreira, Latino retorna às raízes do funk em um encontro que simboliza o diálogo entre gerações. Reconhecido como um dos precursores do gênero no Brasil, ele agora soma forças com a GR6, maior escritório de funk do país, em um projeto que reúne artistas com números expressivos: MC Mari e Aaron Modesto acumulam mais de 4,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, enquanto Perera DJ, produtor e também intérprete da faixa, ultrapassa os 8 milhões de ouvintes, consolidando seu nome como um dos principais hitmakers da atualidade.

A sonoridade de “Dog de Raça” entrega batidas potentes, letras irreverentes e uma provocação bem-humorada, retratando o clima das resenhas, paqueras e bailes de rua. Com uma produção que exala energia e autenticidade, a música aposta em metáforas como “cachorros” e “gatas” para construir um universo divertido, pulsante e tipicamente brasileiro — a cara das baladas.

A proposta é clara: conquistar pistas, paredões, playlists como “Funk Hits”, “Paredão Explode”, “Sol e Churrasco” e “Lovezin”, além das rádios e redes sociais com uma faixa feita sob medida para o verão.

“Dog de Raça” faz parte de uma estratégia robusta de divulgação, com investimento em assessoria de imprensa, influenciadores, páginas temáticas, tráfego pago no YouTube e ativações nas redes sociais. A música já nasce com o selo de quem entende do movimento — e com potencial para se tornar um dos hits mais comentados da temporada.