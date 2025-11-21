Cantor Vitinho viaja para Nova York com a família após cirurgia nas cordas vocais - (crédito: Divulgação)

O cantor de pagode Vitinho, 32 anos, embarcou para Nova York com a família poucos dias depois de realizar uma cirurgia para retirar dois pólipos das cordas vocais. O artista anunciou que fará uma pausa temporária na carreira para cumprir o período de recuperação recomendado pelos médicos.

Vitinho explicou que o problema vinha comprometendo sua performance nos palcos, causando rouquidão e exigindo esforço adicional ao cantar. “A cirurgia correu bem e agora é um momento de respeitar o processo de recuperação. Estou seguindo tudo com calma para voltar com segurança”, afirmou.

Segundo o cantor, a viagem foi planejada como uma forma de se afastar da rotina e priorizar o descanso. “A gente decidiu passar uns dias em Nova York para relaxar e ficar junto. É um período mais tranquilo com a família, importante para eu organizar a cabeça e voltar bem para o pagode”, disse.