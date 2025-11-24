Jovem atriz Sophia Fuggacy se destaca no cinema e teatro com papéis de grande intensidade emocional - (crédito: Divulgação)

Aos 7 anos, a atriz Sophia Fuggacy vem ganhando espaço no audiovisual e no teatro brasileiro graças à maturidade artística e à entrega emocional que apresenta em cena. Com formação no Espaço Entre, aulas de TV e cinema com Raphael Monteiro e ballet pela escola Condessa, ela reúne técnica, disciplina e sensibilidade que já chamam atenção de profissionais do setor.

Nos dias 29 e 30 de novembro, Sophia estreia sua segunda montagem teatral: “Sinfonia das Notas”, de Cristina Bethencourt, no Teatro Fashion Mall, no Rio de Janeiro. O espetáculo marca mais uma etapa em sua trajetória, ampliando seu repertório ao unir interpretação, musicalidade e movimento.

Em 2026, Sophia Fuggacy chega aos cinemas em dois longas-metragens. No filme “Talismã”, dirigido por Thaís Fujinaga e produzido pela Vulcana Cinema em coprodução com a Vitrine Filmes, ela interpreta Pina, seu primeiro protagonismo, papel que consolidou sua desenvoltura diante das câmeras. O elenco conta ainda com Fernanda Chicolet, Stepan Nercessian e Allan Souza Lima.

Também no próximo ano, Sophia interpreta Flávia (Flávia Lentúlia) em “Emmanuel”, dirigido por Wagner Assis e produzido pela Cinética Filmes. Sua personagem é uma menina romana do século I d.C. curada milagrosamente da lepra por Jesus — um arco dramático intenso, que exige profundidade emocional e grande capacidade expressiva.

No teatro, Sophia Fuggacy integrou o elenco de “Metamorphosis” em 2024, adaptação inspirada em Ovídio apresentada no Teatro Fashion Mall, onde se destacou pela expressividade e domínio cênico.



