Teatro Bibi Ferreira realiza movimento cultural para manter as portas abertas



O Teatro Bibi Ferreira vai promover um Movimento Cultural em prol do espaço histórico e símbolo de resistência artística em nossa cidade. O evento acontece nesta terça-feira, 25, às19h30 no Auditório Teotônio Vilela

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Desde sua abertura em 1973, o Teatro Bibi Ferreira tem sido palco de grandes emoções, histórias e talentos.

Em 1984, recebeu o nome em homenagem à inesquecível atriz Bibi Ferreira, uma das maiores figuras do teatro brasileiro.

Ao longo de sua trajetória, mais de 4.600 espetáculos já foram apresentados em seu palco, acolhendo artistas consagrados e novas gerações, e fomentando a formação de uma nova plateia para as artes cênicas.

Hoje, este importante patrimônio cultural precisa do seu apoio para seguir de portas abertas e continuar cumprindo sua missão de promover arte, cultura e cidadania.

Este encontro tem como propósito unir forças pela preservação do Teatro Bibi Ferreira, reafirmando o compromisso de todos nós com a cultura e com a memória artística de São Paulo.



Venha somar conosco nessa causa. Sua presença fará toda a diferença para manter viva a arte, o teatro e a história que o Bibi Ferreira representa.