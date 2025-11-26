De Minas Gerais para os EUA: Matheus Lucas conquista a internet com humor e olhar real de um imigrante brasileiro - (crédito: Divulgação)

Diretamente do interior de Minas Gerais para a terra do Tio Sam, Matheus Lucas vem conquistando o público americano e brasileiro com um conteúdo leve, divertido e cheio de identidade. Nascido e criado em uma pequena cidade mineira, o influenciador traz em cada vídeo o sotaque, o humor e as histórias típicas de quem cresceu no interior e que, mesmo vivendo nos Estados Unidos, nunca perdeu as raízes.

Em 2014, Matheus decidiu cruzar as fronteiras em busca de novas oportunidades e de um sonho maior. Do outro lado do continente, descobriu muito mais do que imaginava: uma vida que não é só glamour, como muitos pensam, mas que rende situações inusitadas, aprendizados e ótimas risadas. Com seu estilo espontâneo, ele desconstrói a visão idealizada sobre o que é “morar nos EUA” e mostra os bastidores reais de um brasileiro construindo sua vida fora do país.

Casado com um americano, Matheus também viraliza ao compartilhar seu cotidiano multicultural e ao dar dicas certeiras e sempre bem-humoradas para quem sonha em conquistar o próprio “gringo”. Entre choques culturais, aventuras de casal, perrengues do dia a dia e reflexões sobre a vida no exterior, seu conteúdo conquistou uma legião de seguidores que se identifica com sua trajetória e com seu olhar único sobre o mundo.

E, claro, o mineiro não perde a essência: suas famosas “fofocas regionais” são parte indispensável do show. Afinal, como ele mesmo brinca, “ninguém conta uma fofoca melhor do que alguém do interior”.

Hoje, Matheus Lucas é uma das vozes brasileiras em ascensão no mercado digital americano, se destacando pela autenticidade, carisma e capacidade de transformar o ordinário em histórias que prendem e divertem. Para marcas, ele representa a ponte perfeita entre o público brasileiro e o público americano um influenciador original, genuíno e impossível de ignorar.