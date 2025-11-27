MC Roger e MC Livinho lançam hoje "Descobri que a Barbie" e celebram reencontro musical após anos - (crédito: Divulgação)

Nesta quarta-feira (27), a cena do funk nacional recebe um novo reforço de peso com a chegada da faixa “Descobri que a Barbie”, uma colaboração entre MC Roger e MC Livinho. O single, que já está disponível em todas as plataformas digitais, marca um reencontro artístico entre os dois artistas — que já se conheciam desde meados de 2014 — e ressurge agora com uma química musical ainda mais potente.

Conexão reativada no estúdio

O reencontro aconteceu recentemente durante uma sessão em estúdio no Rio de Janeiro, onde a afinidade criativa entre os dois ressurgiu com força total.

“A gente já tinha contato daquela época. Quando nos reencontramos no estúdio, a conexão voltou na hora”, relembra Roger. Um momento curioso marcou esse reencontro: “Ele falou: ‘Já tenho seu número aqui, mano!’”, conta, destacando que Livinho ainda guardava seu contato desde os tempos antigos.

Desse encontro espontâneo surgiram três novas faixas — duas produzidas por DJ Juniorão e uma por DJ Zigão — sendo “Descobri que a Barbie” a primeira a ser revelada ao público.

Prévias viralizam nas redes sociais

Mesmo antes do lançamento oficial, o single já vinha gerando grande repercussão nas redes. Trechos compartilhados por Roger e Livinho no TikTok e Instagram viralizaram, acumulando milhares de visualizações e criando uma expectativa crescente em torno da colaboração.

“A galera está ansiosa. As prévias já tiveram muitos views antes mesmo da música sair”, comemora Roger, animado com o retorno positivo do público.

Sinergia criativa e promessas de novos hits

O entrosamento entre os dois artistas foi natural, segundo Roger, que destacou a fluidez no processo de criação: “As ideias batiam, o jeito de escrever, as melodias… tudo fluía”, afirma.

Essa sintonia artística se apoia em elementos como:

Composições compatíveis

Harmonia melódica

Agilidade no processo criativo

Afinidade sonora marcante

Com essa base sólida, a parceria promete render ainda mais hits nas próximas semanas com os outros dois lançamentos já preparados.

Estreia marca nova fase para ambos

“Descobri que a Barbie” simboliza não apenas um reencontro entre velhos colegas, mas também um momento de amadurecimento profissional para ambos. A música, com capa assinada pelo fotógrafo Emir Gabriel, une a identidade rítmica de Roger à potência vocal de Livinho em uma produção moderna e ousada.

O single está disponível no Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music e outras plataformas digitais.