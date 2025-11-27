MC Roger e MC Livinho lançam hoje "Descobri que a Barbie" e celebram reencontro musical após anos

Nesta quarta-feira (27), a cena do funk nacional recebe um novo reforço de peso com a chegada da faixa “Descobri que a Barbie”, uma colaboração entre MC Roger e MC Livinho. O single, que já está disponível em todas as plataformas digitais, marca um reencontro artístico entre os dois artistas — que já se conheciam desde meados de 2014 — e ressurge agora com uma química musical ainda mais potente.
Conexão reativada no estúdio
O reencontro aconteceu recentemente durante uma sessão em estúdio no Rio de Janeiro, onde a afinidade criativa entre os dois ressurgiu com força total.
“A gente já tinha contato daquela época. Quando nos reencontramos no estúdio, a conexão voltou na hora”, relembra Roger. Um momento curioso marcou esse reencontro: “Ele falou: ‘Já tenho seu número aqui, mano!’”, conta, destacando que Livinho ainda guardava seu contato desde os tempos antigos.
Desse encontro espontâneo surgiram três novas faixas — duas produzidas por DJ Juniorão e uma por DJ Zigão — sendo “Descobri que a Barbie” a primeira a ser revelada ao público.
Prévias viralizam nas redes sociais
Mesmo antes do lançamento oficial, o single já vinha gerando grande repercussão nas redes. Trechos compartilhados por Roger e Livinho no TikTok e Instagram viralizaram, acumulando milhares de visualizações e criando uma expectativa crescente em torno da colaboração.
“A galera está ansiosa. As prévias já tiveram muitos views antes mesmo da música sair”, comemora Roger, animado com o retorno positivo do público.
Sinergia criativa e promessas de novos hits
O entrosamento entre os dois artistas foi natural, segundo Roger, que destacou a fluidez no processo de criação: “As ideias batiam, o jeito de escrever, as melodias… tudo fluía”, afirma.
Essa sintonia artística se apoia em elementos como:
-
Composições compatíveis
-
Harmonia melódica
-
Agilidade no processo criativo
-
Afinidade sonora marcante
Com essa base sólida, a parceria promete render ainda mais hits nas próximas semanas com os outros dois lançamentos já preparados.
Estreia marca nova fase para ambos
“Descobri que a Barbie” simboliza não apenas um reencontro entre velhos colegas, mas também um momento de amadurecimento profissional para ambos. A música, com capa assinada pelo fotógrafo Emir Gabriel, une a identidade rítmica de Roger à potência vocal de Livinho em uma produção moderna e ousada.
O single está disponível no Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music e outras plataformas digitais.