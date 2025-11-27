Live de Geraldo Luís com o astrólogo Val Couto vira destaque após sucesso de audiência - (crédito: Divulgação)

O apresentador Geraldo Luís, que atualmente comanda o “Aqui Agora”, do SBT, alcançou um dos maiores índices de audiência de sua carreira — desta vez, no ambiente digital. Uma live em seu canal no YouTube superou 104 mil visualizações simultâneas, consolidando sua força também nas plataformas online.

O encontro teve como convidado o astrólogo e tarólogo Val Couto, cujo nome vem ganhando grande repercussão na mídia por conta de previsões precisas e forte apelo espiritual. Juntos, eles conduziram uma conversa marcada por interação intensa, emoção e análise de temas ligados ao comportamento e à espiritualidade.

Geraldo reforça marca pessoal de credibilidade e proximidade

Responsável por resgatar no “Aqui Agora” um telejornalismo mais popular e direto, Geraldo Luís tem mostrado desempenho igualmente sólido no YouTube. Com uma comunicação leve, espontânea e acessível, o apresentador se aproximou ainda mais do público e ampliou sua presença para além da TV aberta.

A live confirmou sua capacidade de transitar entre diferentes formatos sem perder sua essência.

Val Couto amplia audiência com força espiritual e previsões

Com base consolidada de seguidores e participação constante em rádio, TV e podcasts, Val Couto é hoje um dos espiritualistas mais buscados pelo público. Sua ligação com a mentora espiritual, a cigana Nadjara, é um dos pontos centrais de seu trabalho e atrai grande interesse nas redes.

Uma parceria que viralizou

O encontro entre Geraldo e Val movimentou fortemente as redes sociais. A transmissão rendeu milhares de comentários e rapidamente se tornou um dos principais assuntos entre os internautas, reforçando a força da dupla no ambiente digital.

Com a ótima repercussão, Geraldo Luís deve seguir investindo em vídeos e transmissões ao vivo. A audiência já demonstrou interesse em novas participações de Val Couto, o que deve levar a futuras colaborações no canal.