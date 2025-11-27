Anthony Carrera lança releitura de 'Canción del Mariachi' e fortalece presença internacional

O cantor Anthony Carrera, artista internacional e quatro vezes indicado ao Prêmio Grammy Latino, lançou na última semana a releitura de “Canción del Mariachi”, clássico eternizado por Antonio Banderas nos anos 1990. O single já circula com força nas plataformas digitais e chega acompanhado de um clipe inédito no YouTube, que mergulha o público em um clima latino intenso, resgatando toda a energia vibrante da obra original.

O lançamento marca mais um passo importante na trajetória do artista, reconhecido como uma das grandes revelações da música romântica contemporânea. Com mais de 50 canções lançadas — entre autorais e regravações que atravessam gerações — Anthony imprime ao clássico mexicano sua assinatura vocal, entregando uma versão moderna, pulsante e respeitosa.

Em plena ascensão internacional, Anthony Carrera segue em turnê por diversos países, consolidando sua presença no mercado global. Sua nova interpretação já desponta em playlists e rádios, despertando a atenção de público, curadores e contratantes dentro e fora do Brasil.

A combinação entre carisma, técnica vocal refinada e escolhas de repertório com forte apelo internacional confirma o que sua carreira vem demonstrando: Anthony é um intérprete preparado para conquistar novos mercados. Sua releitura de “Canción del Mariachi” reafirma essa potência, transformando um sucesso mundial em uma nova experiência sonora — sem abrir mão da própria identidade e ampliando ainda mais seu alcance global.