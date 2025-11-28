Ex-Pânico, Evandro Santos detona Giovana Fagundes: 'É uma bosta de pessoa, marmitinha'

Evandro Santo, o eterno Cristian Pior do "Pânico na TV", foi o convidado do mais recente episódio do podcast "Hora Bolas". Na atração, ele abriu o jogo como nunca antes. O programa está bombástico e cheio de polêmicas.

Sem papas na língua, Evandro opinou sobre Giovana Fagundes: "É uma bosta de pessoa, uma aproveitadora. Uma marmitinha dos comediantes". O ex-Fazenda ainda detonou Gui Santana: "É um chato que se acha".

Mas não para por aí, o comediante também contou uma bomba para Pastor, Luciano Varella e Babi Muniz.

Ele revelou detalhes surpreendentes sobre a procura do pai que nunca conheceu — dizendo que tudo foi combinado com sua mãe que o suposto pai não era verdadeiro. Você não pode perder esse episódio histórico, polêmico e cheio de revelações.