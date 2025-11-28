'Desopilar': novo single de NIKO destaca brasilidade e batidas latinas

A cantora e compositora pernambucana NIKO apresentou ao público, no último dia 18 de novembro, seu novo single “Desopilar”, já disponível nas plataformas digitais. A faixa reforça a ascensão da artista na nova cena pop brasileira, unindo pop contemporâneo, batidas latinas e brasilidade em um som autoral que dialoga com referências globais sem abrir mão das raízes nordestinas.
Revelação da cena pernambucana desde sua estreia em 2023, NIKO vem chamando atenção pela estética completa: voz marcante, presença cênica, dança, coreografia e direção de arte integrada. Em “Desopilar”, ela entrega um pop leve, dançante e refrescante, com mensagem de desapego e reconexão consigo mesma.
Composta por NIKO, Helio Abulidu, Thiago Brandão e El.Trppy, a faixa se apoia em um batidão crescente, synths cheios de efeito, elementos de pop latino e uma flauta melódica marcante no refrão — uma combinação que consolida o espaço da artista dentro do pop brasileiro.
O lançamento chegou acompanhado de um videoclipe gravado no Recife, com cenas no Rio Capibaribe, na Ponte do Limoeiro, na Rua da Aurora e na Praia de Candeias. O registro visual reforça a fusão entre estética global e identidade nordestina que marca o trabalho da cantora. A coreografia é assinada por Marília Tenório e Allison Cabral; os figurinos por Artemis Sol e Manu Lacet; fotos e making-of por Bruno Silva; e a artwork por Vic Monteiro.
Produzido pela Câmbio Sonoro (Jaboatão dos Guararapes, PE), “Desopilar” inaugura um novo momento de expansão na carreira de NIKO.
Com o single, a artista convida o público a mergulhar em um universo vibrante, plural e libertador — uma amostra da força da nova música pop feita no Nordeste, guiada por assinatura autoral e ambição nacional.