Lady Gaga e Marília Gabriela fazem do óculos um símbolo de empoderamento e autenticidade - (crédito: Divulgação)

Muitas mulheres já entenderam que os óculos são mais do que apenas um acessório de visão, são um símbolo de força, estilo e autenticidade. Ao longo da história, mulheres incríveis encontraram nos óculos um ponto de expressão pessoal e empoderamento. O designer lunetier listou algumas delas:

Iris Apfel

Uma das maiores fashion icons da história, fez de seus óculos enormes e arredondados um símbolo de autenticidade e irreverência.

Sophia Loren

Famosa por armações dramáticas e exuberantes, sempre com toques felinos, a atriz italiana associou o acessório à sofisticação e beleza.

Jacqueline Kennedy



Foi responsável por popularizar um dos modelos mais famosos da história: os “Jackie O sunglasses”, óculos oversized arredondados sinônimos de força e empoderamento feminino. Uma inspiração atemporal para os designers.

Marília Gabriela



A jornalista, escritora e apresentadora brasileira é um exemplo de como os óculos funcionam na comunicação de imagem pessoal. Seus óculos quase arredondados e minimalistas, ajudaram na construção da sua imagem intelectual, culta e refinada.

Lady Gaga



Usa os óculos como peças artísticas e performáticas, sempre marcantes representando o olhar ousado e vanguardista da artista.



"Essas mulheres, e muitas outras, mostram que os óculos podem ser um poderoso símbolo de empoderamento e autenticidade. São um lembrete de que a confiança e o autoconhecimento são a chave para o sucesso na escolha do seu estilo", diz Filipe Diniz.

Então, da próxima vez que você colocar seus óculos, lembre-se de que você é uma mulher forte, capaz e autêntica, e que seus óculos são apenas um reflexo da sua personalidade.