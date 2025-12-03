Exibido no "Altos Papos", o quadro "Repórter Pet, vira fenômeno em menos de dois meses no ar - (crédito: Reprodução/Divulgação)

No ar há quase dois meses, o programa Altos Papos, apresentado por Nani Venâncio, vem se consolidando como um dos principais espaços de conteúdo informativo, cultural e de entretenimento da Rádio Capital.

Transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira, o programa aposta na diversidade de temas, na interação constante com os ouvintes e na presença de convidados relevantes de diferentes áreas.

A proposta é levar ao ouvinte informações de interesse cotidiano com credibilidade, linguagem acessível e conteúdo relevante. Um dos diferenciais do programa é a proximidade com o público.

O Altos Papos mantém uma linha direta aberta diariamente, estimulando a participação ativa dos ouvintes por meio de perguntas, comentários e relatos, fortalecendo a troca de experiências e o diálogo ao vivo.

Um dos destaques da atração são os quadros fixos, que aprofundam temas específicos com especialistas convidados. Entre eles, o Repórter Pet, apresentado por Jorge Guerra, exibido todas as quartas-feiras, ao vivo, das 17h às 18h. O quadro é dedicado inteiramente ao universo animal, abordando saúde, bem-estar, comportamento e cuidados com os pets.

Com mais de dez anos de atuação acompanhando feiras nacionais e internacionais do segmento pet, Jorge Guerra reúne veterinários e profissionais especializados que esclarecem dúvidas dos ouvintes em tempo real, oferecendo informações técnicas e orientações práticas que contribuem para a segurança e a qualidade de vida dos animais de estimação.

Com uma proposta plural, dinâmica e conectada às necessidades do público, o Altos Papos se firma como um espaço de referência na programação da Rádio Capital, unindo informação, prestação de serviço e entretenimento em um mesmo ambiente de diálogo diário com o ouvinte.