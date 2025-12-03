Renato Albani conquista a Europa e reúne mais de 10 mil pessoas durante turnê



Renato Albani encerrou neste fim de semana uma série de dez apresentações pela Europa, comemorando o grande resultado da temporada. Mais de 10 mil pessoas assistiram aos seus shows em Portugal e na Irlanda. Entre 20 e 30 de novembro de 2025, o humorista passou por Braga, Águeda, Guimarães, Porto, Leiria, Coimbra, Santarém, Albufeira, Lisboa e Dublin, reunindo plateias cheias e fãs de diferentes nacionalidades.

Considerado um dos humoristas que mais fazem shows no Brasil, Albani realiza, em média, 300 apresentações por ano. Seu trabalho ultrapassa fronteiras e conquista públicos diversos com um estilo marcado pelo improviso, olhar crítico e reflexões bem-humoradas sobre vida adulta, relações contemporâneas e os absurdos do cotidiano. Seus espetáculos já foram assistidos por mais de 300 mil pessoas, além de alcançar milhões de visualizações em especiais de comédia publicados online, como “Assim Caminha a Humanidade”.

Encerrando mais uma temporada fora do país, Albani celebra a conexão com o público europeu: “Foram dias intensos e muito especiais. Ver tanta gente reunida para rir comigo, tão longe de casa, é algo especial. Levo comigo a certeza de que o humor conecta pessoas em qualquer lugar do mundo. Voltarei para o Brasil feliz e inspirado. Obrigado, Europa!”, afirma Renato Albani que segue na Europa para alguns dias de folga enquanto se prepara para finalizar a temporada 2025 no Brasil no mês de dezembro.

Em suas redes, Renato Albani reforçou ao público que a sua turnê “A Ignorância é uma dádiva” seguirá pelos primeiros meses do ano que vem, enquanto se prepara para lançar um novo espetáculo.