Conheça Breno Loeser, o artista sergipano por trás da nova identidade visual do Rio Carnaval 2026



Breno Loeser, artista, ilustrador, designer e mestre em Ciências da Religião, é o nome por trás da nova identidade visual do Rio Carnaval 2026, lançada nesta terça-feira (2.12), data em que se celebra o Dia Nacional do Samba.

Sergipano e reconhecido mundialmente por suas obras que exaltam elementos culturais e afro-religiosos, Breno consolida mais um importante capítulo em sua trajetória artística ao assumir a assinatura visual da maior festa popular do planeta.

A criação do projeto foi um desafio que exigiu unir a identidade visual tradicional do Carnaval carioca ao olhar autoral e às técnicas que ele aplica em seus trabalhos. Breno partiu da ideia de que o Carnaval é um portal de encantamento contínuo, onde tradição, fantasia e espiritualidade se misturam e se perpetuam para além dos desfiles.

O conceito foi desenvolvido a partir de pesquisas sobre o imaginário carnavalesco, símbolos, memórias coletivas e uma estética vibrante inspirada por cores intensas, texturas etéreas e elementos que dialogam tanto com o espetáculo quanto com sua própria obra.

O resultado é uma linguagem que se comunica com as múltiplas facetas do Carnaval e com as narrativas que acontecem durante todo o ano, em um ciclo infinito de antes, durante e depois.

“Ser parte de um projeto para a maior festa popular do planeta é de uma responsabilidade afetiva e cultural imensurável”, afirma Breno.

“O carnaval inventa o próprio milagre e essa é a magia sem fim. Esse projeto nos fala sobre manter a chama da fantasia acesa, em um mundo que necessita de encantamento. O carnaval do Rio se constrói com muitas mãos, memórias, raízes e sonhos. Os desejos se renovam todos os anos na Sapucaí, nas ruas, nos barracões, nos terreiros, nas rodas de samba, nas comunidades e em todo lugar que a alegria faz morada.”

Com traços marcantes e uma estética que combina ancestralidade e contemporaneidade, Breno conquistou admiradores dentro e fora do Brasil. Além das obras que circulam pelo mundo, ele integra o Núcleo de Estilo da Farm, contribuindo para a linguagem visual da marca, e está à frente da brenoloeser, sua loja de arte afro-brasileira que cresce a cada ano.