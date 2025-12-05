Com batida envolvente, Ana Petkovic lança música candidata ao hit do verão

A cantora e compositora Ana Petkovic abre oficialmente a temporada mais quente do ano com o lançamento de “Não Vai Ter No Carnaval”, single que chega com força de hit e reafirma seu nome como uma das vozes mais completas e promissoras da nova cena pop brasileira. Misturando seu DNA internacional com a vibração do pop e do funk nacional, Ana entrega uma faixa moderna, dançante e cheia de atitude.

Com produção de Hitzin (Hitmaker), responsável por outros trabalhos da artista como “Quem é o Brabão”, com MC K9, e “Calma Aí”, em parceria com MC GW, a música aposta em uma batida envolvente e feita para dominar as pistas.

A coreografia criada pelo Grupo Dance Maré, projeto social da comunidade da Maré (RJ), amplia ainda mais a força do lançamento ao trazer representatividade, empoderamento e conexão direta com o público jovem por meio da dança. Essa colaboração ganha destaque no dance video oficial, gravado em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que reforça o visual vibrante e a performance como elementos centrais do projeto.

Com atitude, sonoridade moderna e temas que abordam força, liberdade e feminilidade, Ana Petkovic mira em uma audiência plural, expressando sua identidade artística em português, inglês, espanhol e sérvio. O lançamento também contará com um plano robusto de marketing de influência, com foco em plataformas que ditam tendências, como TikTok e Instagram, enquanto o YouTube será o espaço para o dance video e editoriais estratégicos ampliam o alcance da faixa.

O ponto alto da campanha será a apresentação de Ana no Réveillon do Rio de Janeiro, onde ela é uma das atrações confirmadas do Palco Ramos. No show, “Não Vai Ter No Carnaval” ganhará destaque, celebrando a chegada do novo ano com a energia e o brilho que consolidam a música como uma forte candidata a hit do verão.