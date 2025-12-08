Brunno Daltro faz sucesso com apresentação no Parque Shopping Sulacap, no Rio

Na noite da última sexta, 5, Brunno Daltro se apresentou no Palco Costa Verde FM, no Parque Shopping Sulacap, no Rio de Janeiro, e entregou uma performance vibrante, com balé e muita interação com quem assistia. O show fez parte da programação da Costa Verde FM, que promove uma agenda especial no shopping, com artistas e atrações locais se apresentando ao vivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No repertório, Brunno apresentou pela primeira vez no palco “Tô Querendo de Novo”, sua nova música de trabalho, lançada no próprio dia 5 com videoclipe. A faixa marca o início de sua fase com o selo GoPOP, que reúne nomes como Wanessa Camargo, Babado Novo e Naldo Benny, e aposta em um pop romântico leve, bem-humorado e com forte identidade carioca.

O artista também cantou “Deixa”, faixa que já soma 1,1 milhão de visualizações no YouTube, consolidando a presença de Brunno no pop brasileiro, e emocionou o público com uma versão especial de “Te Devoro”, de Djavan, reforçando sua versatilidade em cena. A apresentação manteve o público animado do início ao fim, com clima de celebração e conexão.

O artista celebra o momento: “Subir no palco da Costa Verde FM com minha nova música no ar é uma realização enorme. A rádio sempre me recebeu muito bem, e ver o público cantando comigo no dia do lançamento deixa tudo ainda mais especial. É muito bom sentir essa energia tão de perto.”

A programação do Palco Costa Verde FM no shopping também contou com shows de Grupo Nosso Sentimento, Grupo Manda V, Diego, Fit Dance, e Grupo de Dança Conecct Job, reunindo diferentes atrações e públicos ao longo da noite.