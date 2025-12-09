Referência em séries verticais, Amanda Azevedo conquista público com microdrama que decifra o amor na era da pressa

Em um momento em que microdramas verticais ganham força e se tornam um dos formatos narrativos mais consumidos do país, a atriz, roteirista e diretora criativa Amanda Azevedo se firma como uma das grandes referências desta linguagem. Suas histórias curtas, sensíveis e impactantes dialogam diretamente com uma geração que vive entre a urgência do agora e o desejo de sentir algo verdadeiro, um território que Amanda ocupa com rara precisão criativa.

Criadora e protagonista de “Histórias de Quase Amor pra Quem Tem Pressa”, microssérie recém premiada pelo Rio Webfest, ao lado do ator Felipe Souza, Amanda transformou uma narrativa breve e afetiva em um dos fenômenos verticais do ano. A série já ultrapassa 6 milhões de visualizações no TikTok e Instagram, consolidando mais uma vez a artista como uma das vozes do storytelling vertical brasileiro.

A força da obra nasce da maneira como Amanda traduz, em poucos minutos, a ansiedade dos tempos atuais. Com episódios de até três minutos, a comédia romântica acompanha o casal Rita e Roberto, alusão à icônica dupla Rita Lee e Roberto de Carvalho, enquanto vivem um “quase romance” marcado por ironias, hesitações e reflexões sobre amar na era dos algoritmos. A estética vintage, inspirada no charme dos discos de vinil, contrasta com a velocidade das telas e cria um pequeno respiro poético no meio da rolagem infinita.

“Vivemos numa lógica em que tudo precisa acontecer muito rápido, inclusive o amor. Nos adequamos a esse ritmo, mas sem abrir mão da delicadeza. Produzir algo curto é desafiador, mas a gente entendeu que profundidade não depende da duração, e sim da intenção”, comenta a artista.

A série não apenas viralizou, como também mostrou que é possível gerar impacto emocional real dentro de narrativas de micro duração, reafirmando o poder do formato vertical quando aliado à construção de personagens e sensibilidade estética.

A solidez do trabalho de Amanda é resultado de anos de pesquisa e experimentação no audiovisual vertical. Muito antes do formato se popularizar, ela já desenvolvia minisséries criadas especialmente para as redes sociais, explorando suas potencialidades narrativas e sua velocidade própria. Esse percurso ganhou destaque com o projeto “Call Com Cleo”, lançado em 2020, que contou até participação de Maisa, sua colega de elenco da série De Volta Aos 15 (Netflix), e que rendeu à artista indicações em festivais nacionais e internacionais, abrindo caminho para sua consolidação como atriz-criadora.

Hoje, Amanda é uma das principais responsáveis por elevar o microdrama vertical, transformando minutos em emoção, urgência em poesia e pressa em narrativa. E tudo isso tem despertado os olhos do mercado do entretenimento e de grandes marcas, que vem entrando em contato com a artista para cocriações.