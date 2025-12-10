Deborah Albuquerque e Bruno Salmão vivem dia mágico em Orlando com a família e celebram aniversário da filha - (crédito: Reprodução/Divulgação)

A apresentadora Deborah Albuquerque e o marido, Bruno Salmão, aproveitaram dias em família em Orlando para visitar os parques da Universal Studios e viveram uma experiência inesquecível.

O casal, que ganhou notoriedade nacional ao integrar o elenco do reality Power Couple Brasil e ficou conhecido como “Casal Fênix”, celebrou a alegria da viagem com o universo mágico de Harry Potter.

Na atração Ollivanders, onde “a varinha escolhe o bruxo”, Deborah foi surpreendida: ela mesma foi escolhida para receber a varinha da Fênix símbolo icônico da saga. A coincidência não passou despercebida pelos fãs: a varinha remete diretamente ao apelido do casal, reforçando o momento especial.

A viagem celebrou também o aniversário da filha do casal.

Com o “poder da varinha da Fênix” nas mãos e a energia do Casal Fênix renovada, Deborah e Bruno mostram que, entre realidade e fantasia, há sempre espaço para diversão, família e muito amor.