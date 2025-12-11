'Maluco, Rei e Poeta’: novo single de Zé Geraldo e Landau celebra mais de vinte anos de muita amizade - (crédito: Foto: Vinny Campos)

A história que uniu Zé Geraldo e Landau começou em 2002, em Borda da Mata, no sul de Minas Gerais.

Na época, Zé Geraldo se preparava para se apresentar na cidade quando o então prefeito o procurou para contar sobre um jovem de Alfenas, fã declarado do cantor, que sonhava em conhecê-lo e abrir o show. A resposta de Zé foi imediata e entusiasmada: "Bota o garoto aí pra tocar".

Quando a equipe chegou ao município, todos foram recebidos com um almoço, e foi ali que o encontro tão esperado aconteceu.

O jovem Landau e o ídolo Zé Geraldo selaram, naquele momento, uma amizade que atravessaria décadas — ou, como dizem os mineiros, “garrô”.

Desde então, os dois artistas construíram uma parceria sólida e, ao longo dos anos, realizaram diferentes trabalhos juntos.

O mais recente deles é o clipe de “Maluco, Rei e Poeta”, um dueto que celebra duas gerações da música brasileira em uma homenagem carregada de emoção e referências a ícones como Raul Seixas, Roberto Carlos e Bob Dylan.

A música, composta por Zé Geraldo, traz os dois dividindo os vocais, enquanto Landau — considerado o maior nome do Rock Mobilismo, gênero marcado pela estética da estrada e da liberdade — acrescenta sua identidade ao projeto.

A canção passeia por lembranças e inspirações que moldaram a trajetória artística de Zé Geraldo. Trechos que remetem a “Há Dez Mil Anos Atrás”, “As Curvas da Estrada de Santos”, “Negro Amor” e ao clássico de Dylan “Blowin’ in the Wind” costuram a narrativa poética, mantendo viva a força da palavra, do sonho e da estrada na obra do compositor. Landau, por sua vez, contribui com uma camada extra de emoção à faixa.

O videoclipe ganha um brilho especial com a participação do grupo Folk na Kombi, formado por Bezão, Felipe Câmara e Nô Stopa. A presença dos músicos reforça o clima livre, leve e itinerante que caracteriza a estética do trio.

“Maluco, Rei e Poeta” é o primeiro passo rumo ao álbum “Vaqueiros Urbanos”, que reunirá duetos de Zé Geraldo e Landau e tem lançamento previsto para o primeiro semestre de 2026.