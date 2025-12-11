MC Koringa no GTA 6? Funkeira vira personagem do jogo em clipe de novo hit

InícioColunistas#Mariana Morais

'A Mais Linda do Baile' é uma mistura do funk carioca como o afro

MC Koringa no GTA 6? Funkeiro vira personagem do jogo em clipe de "A Mais Linda do Baile"

MC Koringa disponibilizou nesta semana, em todas as plataformas de áudio, o single “A Mais Linda do Baile”, uma faixa que mistura afrobeats com o tradicional groove do funk carioca.

Produzida em parceria com Joker Beats, a música traz uma narrativa romântica que celebra a energia dos bailes, onde dança, conexão e paixão se encontram em batidas envolventes.

Escrita por Mungx e MC Koringa, a canção destaca a sintonia de um casal que se encontra e se encanta no ambiente do baile, deixando no ar a dúvida se tudo aquilo seria obra do destino.

Com essa fusão de ritmos, o artista aposta em conquistar ouvintes que gostam de melodias românticas em um formato moderno, unindo o balanço do funk com a atmosfera do Afro.

O lançamento chega acompanhado de um clipe que reforça a proposta da música com uma estética vibrante e cheia de personalidade. As imagens remetem diretamente ao clima dos bailes e refletem a força visual do funk.

“Achei que essa música precisava ter um registro visual. Resolvi escolher o DJ Marcell para dar vida ao clipe que foi inspirado no visual do GTA, jogo que nas horas vagas me distraio um pouco”, contou Koringa.

A produção fica sob a responsabilidade de Joker Beats. MC Koringa, conhecido por sua energia em palco e por se conectar facilmente com o público, aposta no single como mais um passo forte em sua trajetória.

 

