MC Koringa no GTA 6? Funkeira vira personagem do jogo em clipe de novo hit

MC Koringa no GTA 6? Funkeiro vira personagem do jogo em clipe de "A Mais Linda do Baile" - (crédito: Divulgação)

MC Koringa disponibilizou nesta semana, em todas as plataformas de áudio, o single “A Mais Linda do Baile”, uma faixa que mistura afrobeats com o tradicional groove do funk carioca.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Produzida em parceria com Joker Beats, a música traz uma narrativa romântica que celebra a energia dos bailes, onde dança, conexão e paixão se encontram em batidas envolventes.

Escrita por Mungx e MC Koringa, a canção destaca a sintonia de um casal que se encontra e se encanta no ambiente do baile, deixando no ar a dúvida se tudo aquilo seria obra do destino.

Com essa fusão de ritmos, o artista aposta em conquistar ouvintes que gostam de melodias românticas em um formato moderno, unindo o balanço do funk com a atmosfera do Afro.

O lançamento chega acompanhado de um clipe que reforça a proposta da música com uma estética vibrante e cheia de personalidade. As imagens remetem diretamente ao clima dos bailes e refletem a força visual do funk.

“Achei que essa música precisava ter um registro visual. Resolvi escolher o DJ Marcell para dar vida ao clipe que foi inspirado no visual do GTA, jogo que nas horas vagas me distraio um pouco”, contou Koringa.

A produção fica sob a responsabilidade de Joker Beats. MC Koringa, conhecido por sua energia em palco e por se conectar facilmente com o público, aposta no single como mais um passo forte em sua trajetória.