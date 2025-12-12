'Novo Lugar': Matheus Nicolau une leveza pop e poesia acústica em novo single

Em diálogo com a MPB acústica, Matheus Nicolau apresenta o single “Novo Lugar”, que chega às plataformas nesta sexta-feira, 12 de dezembro, como segundo lançamento do álbum “Feixe no Escuro”. A faixa reafirma a identidade delicada e contemporânea do artista, que mistura o lirismo da canção brasileira à leveza do pop orgânico. O trabalho se fortalece ainda mais com a participação do percussionista Marcos Suzano, referência absoluta na música nacional e colaborador de nomes como Lenine e Ney Matogrosso.

Com sensibilidade e sutileza, “Novo Lugar” acompanha o percurso de alguém que se desencontra de si e do mundo — até descobrir que um novo afeto é capaz de reorganizar rotas e iluminar trajetos antes incertos. A letra traduz essa virada emocional em imagens íntimas, construindo um espaço simbólico onde o amor nascente se transforma em bússola.

A sonoridade da faixa reforça esse caráter introspectivo. O violão de Nicolau estabelece a base melódica, enquanto a percussão inventiva de Suzano cria camadas rítmicas que expandem a atmosfera acústica e dão corpo à narrativa. O resultado é um registro refinado, alinhado à produção atual da MPB que valoriza nuances, silêncio e textura.

O universo sugerido pela canção ganha materialidade no videoclipe lançado simultaneamente ao single. Gravado no centro histórico de Campos dos Goytacazes, cidade natal do artista, o vídeo acompanha um protagonista que percorre ruas e praças em busca do sorriso que o desestabilizou — e o transformou. A direção é de Eduardo Hypolito, em projeto viabilizado pelo edital da Lei Paulo Gustavo, sob gestão da FUNCULTURA e da FCJOL.

Com “Novo Lugar”, Matheus Nicolau apresenta as coordenadas sonoras de “Feixe no Escuro”, álbum previsto para o primeiro semestre de 2026. O disco reunirá dez faixas inéditas que aprofundam sua relação com a canção brasileira, abraçando poesia, intimismo e uma estética acústica que consolida sua assinatura artística.