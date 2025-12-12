InícioColunistas#Mariana Morais

Vivi Romanelli encerra 2025 premiada no Hard Rock e vira destaque em Orlando

A noite de gala ampliou o círculo de conexões da artista e evidenciou sua força no cenário midiático voltado ao público brasileiro "abroad"

Vivi Romanelli encerra 2025 premiada no Hard Rock e vira destaque em Orlando - (crédito: Divulgação)

Vivi Romanelli vive uma fase muito especial. Nesta terça-feira, dia 9, a comandante do “Breaking Fast” foi homenageada no Hard Rock durante o prêmio “Tudo para Brasileiros”, onde recebeu o troféu de melhor apresentadora. Morando nos Estados Unidos há alguns meses, ela vem ganhando projeção nas manhãs locais e costuma ser chamada de Ana Maria Braga da Flórida, apelido que recebe como demonstração de carinho.

Com passagens pela Band, Gazeta e Record, entre outras emissoras de televisão, a estrela carioca atualmente lidera o “Breaking Fast” na TV Connect USA, afiliada da CNN, atração que estendeu sua presença entre brasileiros que vivem no país. Pelos stories, mostrou momentos do evento, incluindo a mesa que dividiu com Amaury Jr., outra personalidade reconhecida na celebração.

Vivi também exibiu o look escolhido para a ocasião e revelou que a maquiagem ficou sob os cuidados de Rachel Guerini. Animada com o reconhecimento, agradeceu o público que a acompanha diariamente eseloumais um capítulo marcante da carreira internacional.

