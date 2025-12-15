Jefferson & Suellen, Gabriela Rocha e Fernandinho são destaques confirmados no 'Vira Brasil'

O 'Vira Brasil', movimento que tem reunido milhares de pessoas em encontros de fé e música pelo País, anunciou sua maior expansão até o momento.

Para a temporada 2025/2026, o evento terá megaedições em São Paulo, Belo Horizonte e Orlando (EUA), com um line-up que reúne alguns dos nomes mais populares da música gospel, como Jefferson & Suellen, Gabriela Rocha e Fernandinho.

O line-up inclui ainda Sued Silva, Julliany Souza, Nair Nany e Lukas Agostinho. A proposta é unir diferentes vozes e estilos do gospel em noites de adoração, música e mensagens voltadas à fé, à unidade e à esperança.

A nova fase marca um momento especial para o projeto, realizado pela Igreja Batista da Lagoinha e liderado por André Valadão, e amplia o alcance do movimento para grandes arenas. Em São Paulo, o Vira Brasil será realizado na Neo Química Arena. Já em Belo Horizonte, o encontro será realizado na Arena MRV, enquanto a edição internacional acontece em Orlando, na Addition Financial Arena, reforçando a presença do evento fora do Brasil. As apresentações serão gratuitas.

Dessa forma, o evento se apresenta como um espaço de encontro. Em cada cidade, o público é convidado a viver momentos de celebração coletiva, com apresentações, palavras de encorajamento e experiências que têm marcado famílias, igrejas e comunidades.

A nova temporada contará também com cobertura especial do SBT, parceiro oficial de mídia, que acompanhará bastidores, entrevistas e momentos marcantes das edições no Brasil e nos Estados Unidos.