Nathy Rocha expõe curiosidades do bunker de Ilhados e revela bastidores do confinamento

Nathy Rocha decidiu esclarecer dúvidas do público e revelou curiosidades sobre a vivência no bunker do reality 'Ilhados com a Sogra'. A influenciadora compartilhou detalhes da rotina fora da ilha e destacou pontos que marcaram o período de confinamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Vocês me perguntaram e eu resolvi contar algumas curiosidades sobre a minha experiência dentro do bunker do Ilhados.”

Segundo Nathy, a alimentação representou uma das maiores diferenças entre os dois ambientes do programa. Enquanto os participantes preparavam as próprias refeições na ilha, o bunker oferecia pratos prontos. “Lá na ilha eles cozinhavam. No bunker, não. A gente recebia a comida pronta. Foi uma das melhores fases da minha vida, porque eu me alimentava muito bem”, contou. Ela ainda ressaltou a qualidade do cardápio: “Era tudo saudável. A gente recebia café da manhã, almoço e jantar”.

A influenciadora explicou que a produção seguia uma rotina alimentar rigorosa. “Tudo acontecia em horário certinho, com proteína, carboidrato, legumes e verduras”. A dinâmica acabava gerando situações inusitadas entre os confinados quando algum prato não agradava. “Era engraçado, porque todo mundo acabava trocando comida. A gente não podia escolher o que vinha”, revelou.

Outro ponto que chamou atenção foi a falta de referência de tempo durante o confinamento. Sem relógios ou contato externo, os participantes tentavam se orientar pela chegada das refeições. “A gente não tinha noção de horário. O almoço dava uma ideia, algo entre meio-dia e uma da tarde”. Nathy também comentou a expectativa em relação ao início do dia: “No café da manhã, a sensação era de que a bebida ia chegar bem cedo”.