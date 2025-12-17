Marcos Almeida e Dora Sanches consolidam parceria com dueto acústico 'Acalmar'

O parágrafo que faltava para encerrar o texto. É assim que Marcos Almeida define a música “Acalmar”, uma canção que chega em parceria com Dora Sanches, e que nasceu depois do cantor e compositor mineiro lançar este ano o álbum “Calado”, seu quinto disco autoral. Embora seja um single posterior à finalização do projeto, também vai constar como uma das faixas do último trabalho. O encaixe é perfeito: orgânico, assertivo e complementar. ‘Acalmar’ bebe da mesma fonte náutica que sustenta as outras 12 canções de ‘Calado’, mas vai além em muitos outros aspectos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Os dois trabalhos estão no mesmo ambiente, no mesmo cenário. ‘Acalmar’ é uma música acústica, então conversa muito bem com elementos do disco, com as músicas ‘Ventos’ e ‘Porão’. Mas é uma novidade no sentido de ser um dueto, ampliando novas possibilidades estéticas”, diz Almeida.

Neste lançamento, ele divide os vocais com Dora Sanches. A artista é uma jovem talentosa, de 24 anos, que nasceu no Mato Grosso do Sul e traz as referências rurais, do silêncio das águas e uma combinação poderosa na voz, misturando Soul Music, MPB e Folk.

“A primeira vez que vi o Marcos foi num vídeo em que ele cantava em um teatro. Fiquei impressionada com a potência da voz dele. Eu e Marcos temos afinidades muito bonitas dentro da música e da fé, o que torna essa troca artística ainda mais especial. Virei admiradora da arte dele antes mesmo de conhecê-lo”, diz Dora.

Marcos Almeida conta uma versão bem semelhante. Antes de se encontrar pessoalmente com Dora Sanches, se apaixonou pela sua voz. E passou a ouvi-la numa frequência quase febril. “Foi uma conexão, antes de tudo, artística. Quando fui mandar uma mensagem para ela no inbox do Instagram, descobri que ela já havia me mandado uma mensagem também. Passamos, então, a conversar e resolvi mandar a letra de ‘Acalmar' para ela. Na minha cabeça, eu já conseguia ouvir perfeitamente a voz de Dora se encaixando nesta letra em um dueto”, relembra.

Depois de muito ensaio, a estreia da dupla veio em um show na Casa Natura, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. “Quando fizemos um ensaio no camarim, o dueto soou como se tivesse sido escrito para as nossas vozes. Existe até um vídeo desse momento. É uma canção poderosa, que me atravessou profundamente”, relembra a artista, emocionada.

“O público recebeu de um jeito muito especial. E isso deu um gás para que, mesmo com a falta de tempo, a gente já gravasse. Foi lindo”, completa Marcos Almeida.

Na versão deluxe do álbum ‘Calado’, a música ‘Acalmar’ passou a ocupar a quarta faixa. Ela vem na esteira de letras mais sossegadas e serenas, cumprindo a finalidade de acalentar, mas também de impulsionar na travessia desejada. “Essa música tem esse efeito de trazer a calmaria. Uma enorme tranquilidade. É uma música que ouvi muitas vezes antes de tocar para as pessoas. Penso nela como uma música de ninar”, define o cantor e compositor mineiro.

Além do novo single, Marcos Almeida se propôs a viver um momento raro na música brasileira com a turnê ‘De Casa em Casa’, um formato intimista e absolutamente inédito, que abre mão das grandes casas de espetáculo ao criar encontros reais dentro da casa dos próprios ouvintes. Mais que shows, são experiências comunitárias e transformadoras, que têm movimentado centenas de pessoas em cada cidade, inaugurando um novo jeito de circular música independente no Brasil.

O formato que começou na Bahia, já passou pelo Espírito Santo e agora, no mês de dezembro, segue no Rio de Janeiro até finalizar esta primeira etapa em São Paulo. O local do show não é divulgado previamente nas redes sociais.

O que é publicizado é somente a cidade onde ocorrerá a apresentação na data determinada. A partir disso, quem quiser ajudar pode oferecer sua própria casa, bastando preencher um formulário disponibilizado no Instagram do artista. Há também a possibilidade de contribuir com o projeto por meio de doações. “Eu acredito no encontro. Fica o convite para entrar nessa maré de leveza”, convida o Almeida.

Na Bahia, a turnê já passou por Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus e Porto Seguro. No Espírito Santos, os destinos foram Linhares, Vitória e Cachoeiro do Itapemirim. Já houve shows também em Campos dos Goytacazes e Niterói, ambos no Rio.