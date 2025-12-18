Giovanna Reis: como o universo Miss redefiniu sua visão de mundo, beleza e propósito

Giovanna Reis jamais imaginou que uma brincadeira de família seria o ponto de partida para uma das jornadas mais transformadoras de sua vida. Modelo internacional e Miss Brasil Supranational 2022, ela carrega no olhar a firmeza de quem aprendeu, dentro e fora dos palcos, que beleza é consequência, nunca o começo. Sua trajetória, marcada por intensidade, disciplina e coragem, revela uma mulher que fez do universo Miss não apenas uma vitrine, mas um espaço de evolução emocional, crescimento profissional e, sobretudo, de propósito.

Dois momentos foram determinantes para que Giovanna entendesse o tamanho da mudança que estava vivendo. O primeiro aconteceu ainda no Brasil, quando vestiu a faixa de Miss pela primeira vez. Em um almoço com diretores, patrocinadores e nomes influentes, ela percebeu que aquele não era apenas um título, mas uma chave para oportunidades raras. “Ali eu entendi que o mundo Miss me abre portas para conversar com CEOs, líderes políticos, pessoas muito famosas. E se eu não estivesse preparada ou confiante, não conseguiria aproveitar oportunidades tão grandiosas de network.” Foi, ao mesmo tempo, um choque de realidade e um convite para se reinventar.

O segundo marco veio na Polônia, representando o Brasil no Miss Supranational. Entre mais de 70 mulheres de diferentes países, culturas e histórias, Giovanna sentiu a dimensão real do mundo. “Percebi o quanto ainda tinha a aprender e admirar. O mundo é enorme e cheio de diversidade.” A convivência internacional reforçou sua visão de respeito, empatia e potência feminina, transformando definitivamente sua maneira de enxergar a vida e o próprio papel como mulher e representante do país.

A caminhada, no entanto, não foi feita sem enfrentamentos. Giovanna lidou com pressão, expectativas e inseguranças que poderiam tê-la feito recuar. Sem preparação adequada, venceu um concurso altamente disputado e ouviu questionamentos sobre sua capacidade. Ainda assim, desistir nunca foi uma opção. Em apenas um mês, mergulhou em treinamentos intensivos, inclusive aprendendo inglês nesse período, determinada a honrar o Brasil no palco internacional.

O universo Miss, antes visto por ela como algo fútil e superficial, ganhou novos contornos quando Giovanna conheceu seus bastidores. “Hoje vejo sonhos ali. Pessoas com coragem, força de vontade absurda, que acreditam profundamente no que fazem. Só vivendo isso para entender o quão inspirador é.” Essa vivência redefiniu sua autoestima e sua percepção sobre beleza. Para Giovanna, confiança nasce da verdade interna, e beleza não se sustenta sem alma. “Se você não possui uma alma gentil, só vai conseguir criar coisas negativas.”