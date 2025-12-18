Musas do carnaval apostam em bioestimuladores de colágeno; saiba tudo! - (crédito: Reprodução)

Ter um bumbum firme e bem definido, como o das rainhas de bateria e musas do Carnaval, é um desejo comum — e, segundo especialistas, esse resultado pode estar ligado ao uso de bioestimuladores de colágeno.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nomes como Sabrina Sato, Cintia Dicker, Isabelle Nogueira, Erika Schneider e Carla Prata já revelaram ter recorrido ao procedimento. No entanto, o que muita gente não sabe é que existem diferentes tipos de bioestimuladores, cada um com composição, ação e efeitos distintos sobre a pele.

Na prática clínica, a Dra. Paola Telles, referência em harmonização corporal e procedimentos minimamente invasivos, destaca que nem todos os produtos oferecem os mesmos resultados.

Por isso, sua principal escolha é a Hidroxiapatita de Cálcio (Harmonize Gold), devido ao equilíbrio entre firmeza imediata, melhora da textura da pele e estímulo intenso de colágeno, mantendo um aspecto natural e duradouro.

"Existem diferentes tipos de bioestimuladores, e cada um tem características específicas que afetam os resultados", explica a médica, que detalha os principais protocolos utilizados atualmente.

O Ácido Poli-L-Láctico (PLLA) atua estimulando a produção de colágeno, mas os efeitos não são imediatos, podendo levar meses para se tornarem visíveis.

É indicado tanto para o rosto quanto para o corpo, especialmente em casos de flacidez, porém não oferece efeito tensor logo após a aplicação e pode formar nódulos se não for corretamente administrado.

Já a Policaprolactona combina bioestimulação com efeito preenchedor, promovendo volume e firmeza. Seus resultados costumam ser prolongados, mas há maior tendência ao aumento de volume em comparação com outros bioestimuladores.

A Hidroxiapatita de Cálcio (Harmonize Gold), segundo a Dra. Paola, se destaca pela versatilidade. Além de estimular intensamente o colágeno, proporciona efeito tensor imediato, melhora da qualidade da pele e rejuvenescimento progressivo.

É indicada para tratar flacidez sem excesso de volume e pode ser aplicada de forma diluída ou mais concentrada, conforme o objetivo do tratamento.

De acordo com a especialista, a definição do melhor bioestimulador depende sempre do resultado desejado. "A Hidroxiapatita de Cálcio é uma das opções mais versáteis, seguras e eficazes", afirma.

Ela também esclarece que o tempo para surgimento dos resultados varia conforme o produto utilizado.

"Bioestimuladores como Ácido Poli-L-Láctico (PLLA) demoram 60 a 90 dias para começar a mostrar seus efeitos. A Hidroxiapatita de Cálcio (Harmonize Gold) tem efeito imediato de sustentação devido à presença de micropartículas que dão firmeza logo após a aplicação", escarece.

Segundo a médica, o resultado completo costuma ser percebido entre dois e três meses, período em que a produção natural de colágeno se intensifica.

"Essa combinação de efeito imediato + bioestimulação contínua torna a Hidroxiapatita de Cálcio uma das melhores opções para quem deseja firmeza sem cirurgia", destaca.

Entre os principais benefícios dos bioestimuladores de colágeno, Dra. Paola elenca o estímulo natural do colágeno, melhora da firmeza, elasticidade e textura da pele, redução da flacidez sem necessidade de cirurgia e resultados progressivos, evitando exageros.

Além disso, quando bem aplicados, não geram efeito artificial ou volumoso e podem ser utilizados em diversas áreas do corpo.

"A Hidroxiapatita de Cálcio, em especial, além de estimular colágeno, oferece um efeito tensor imediato, melhorando rapidamente a aparência da pele enquanto o colágeno é produzido ao longo dos meses", completa.

Quanto à durabilidade, os efeitos variam de 12 a 24 meses, dependendo do produto e do metabolismo do paciente.

"A Hidroxiapatita de Cálcio tem uma das maiores durações, mantendo a pele firme e saudável por até 2 anos. Sessões de manutenção podem ser feitas conforme necessidade para prolongar os efeitos", explica.

A médica ressalta ainda que os bioestimuladores são extremamente versáteis e podem ser utilizados em diferentes regiões, como rosto, pescoço, colo, braços, abdômen, glúteos, coxas e joelhos, sempre com foco na melhora da qualidade da pele e no combate à flacidez.

Ao explicar sua preferência pela Hidroxiapatita de Cálcio, Dra. Paola aponta fatores como rapidez nos resultados, segurança, controle na aplicação e ausência de volume excessivo.

"Minha escolha pela Hidroxiapatita de Cálcio se baseia nos resultados superiores que ela oferece. Ela proporciona firmeza imediata e estimula o colágeno de forma natural e progressiva, sem comprometer a naturalidade do rosto ou corpo", finaliza.

Com aplicação personalizada e técnica adequada, a especialista reforça que os bioestimuladores podem entregar resultados seguros, naturais e altamente eficazes.