'Um encontro bonito': Belo fala sobre contracenar com Viviane Araújo em novela - (crédito: Reprodução/Instagram)

Belo comentou publicamente sobre o reencontro com Viviane Araújo na novela "Três Graças", produção das nove da TV Globo.

O cantor e ator falou sobre a entrada da ex-mulher no elenco e deixou claro que a convivência será conduzida de forma estritamente profissional.

Na trama, Viviane dará vida a Consuelo, personagem que faz parte do passado de Misael, interpretado por Belo.

Segundo o artista, a situação é encarada com naturalidade dentro do ambiente de trabalho. “É tudo profissional. Ela é atriz, eu também sou ator”, afirmou ele à Quem.

Belo também avaliou que a chegada da personagem deve impactar positivamente o desenvolvimento da história. Para ele, o reencontro em cena promete agregar à narrativa e à construção de Misael.

“Acho que vai ser um encontro muito bonito do personagem. Vai ser muito bom para o Misael e para todos nós”, destacou.

Recentemente, Viviane Araújo falou sobre a reação do marido, o jogador Guilherme Militão, ao saber que ela contracenaria com o ex-companheiro.

A atriz explicou que o assunto foi tratado com diálogo e maturidade. “A gente conversou. É trabalho. Ele me apoia e entendeu. A gente se apoia sempre”, declarou.