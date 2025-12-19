Influenciadores encerram o ano celebrando a realização do sonho da paternidade

O fim de ano costuma ser um período de reflexão, conquistas e fechamento de ciclos. Para os empresários brasileiros Siomar Perreira e Cassio Freitas, conhecidos como “Olar” nas redes sociais, este momento representa a concretização de um dos maiores sonhos de suas vidas: a paternidade. O casal encerra o ano celebrando o nascimento dos filhos, Antonio e Bento, e o batizado dos bebês, que marcou oficialmente o início dessa nova fase em família.

“Nos conhecemos em Milão, em 2019, e desde o começo falamos sobre o desejo de sermos pais. O mais incrível é que já naquele primeiro encontro, falamos sobre a ideia de ter gêmeos”, disseram. “Em 2020, decidimos morar juntos no Brasil, onde a pandemia nos levou a reinventar os negócios, criando uma agência de eventos de sucesso.”

Foi justamente nesse período de transformações que o desejo de ter filhos se fortaleceu. “Sempre quisemos ser pais. O mais impressionante foi que, antes de começarmos o processo de reprodução assistida, já sabíamos os nomes dos nossos filhos”, afirmaram.

O casal optou por realizar o processo de reprodução assistida fora do Brasil devido às restrições legais no país. A técnica escolhida foi a gestação por substituição, popularmente conhecida como barriga de aluguel. Nesse método, uma mulher gesta o bebê para outra pessoa ou casal, com o embrião gerado em laboratório por meio da fertilização in vitro e implantado no útero da gestante. “No Brasil, esse processo só é permitido quando a gestante é parente de primeiro ou segundo grau. Como nossas mães e minha irmã não poderiam passar por isso, buscamos opções no exterior, onde o procedimento é regulamentado e acessível”.

Cassio e Siomar escolheram uma clínica em Los Angeles, na Califórnia, após conhecerem a experiência de outros casais e pesquisarem sobre as opções disponíveis. “O processo demorou mais do que esperávamos, mas éramos otimistas e confiantes de que daria certo. O mais desafiador foi entender todos os detalhes”.

Quando perguntados sobre a escolha do sexo dos filhos, Siomar e Cassio disseram que sempre souberam que queriam ter dois meninos. “Foi uma decisão bem pensada, especialmente após um episódio que vivemos em um banheiro masculino. Isso nos fez pensar sobre a criação de espaços mais inclusivos para todos os tipos de famílias”, explicaram.

Além dos desafios práticos, o casal também enfrentou preconceito ao longo da jornada, sobretudo por parte de pessoas que não compreendem os métodos de reprodução assistida. “Algumas perguntas ainda são desconfortáveis, como ‘E a mãe?’ ou ‘Essa criança não vai ter mãe?’. Precisamos continuar discutindo e conscientizando as pessoas sobre os diferentes tipos de família”, afirmaram.

Com o nascimento de Antonio e Bento e a celebração do batizado, Siomar e Cassio encerram o ano com sentimento de realização, aprendizado e gratidão, consolidando 2025 como um marco pessoal e familiar.