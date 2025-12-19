Marina Aquino e Guga Lamar lançam 'Que Isso Nunca Acabe', single sobre conexões raras e liberdade no amor - (crédito: Foto: Gabi Ramos)

Marina Aquino e Guga Lamar encerram o ano de 2025 com uma colaboração marcada por sensibilidade, intimidade e verdade. Os artistas se unem no single “Que Isso Nunca Acabe”, canção que traduz o nascimento de uma conexão rara, leve e profunda.

Distribuída pela Symphonic, a faixa chega acompanhada de um visualizer e marca o início de um novo momento criativo na trajetória dos dois artistas.

Com composição assinada por Marina Aquino, Guga Lamar, Marcos Almeida, Gabriel Mendes, Guilherme Castel e Deco Martins, a música fala sobre aquele instante em que dois mundos se encontram e tudo parece fluir com naturalidade.

“Que Isso Nunca Acabe” retrata o começo de um amor que traz segurança, desejo e liberdade, a sensação de ser visto, compreendido e acolhido dentro da relação.

“Queremos transmitir segurança, desejo e liberdade, a sensação de estar com alguém que entende os seus detalhes antes mesmo de você dizer. É uma música sobre amor, compreensão e aquela leveza inevitável de quando tudo se encaixa”, declaram os artistas.

A canção nasceu durante um encontro criativo na Praia do Rosa, reunindo Marina e os compositores. Desde o início, o refrão surgiu forte e intuitivo, guiando toda a construção da faixa. Meses depois, a música ganhou novos contornos com a chegada de Deco Martins, responsável por reescrever o primeiro verso e aprofundar ainda mais a narrativa emocional da canção.

“A música passou por diferentes mãos e lugares, nascendo em neste encontro na Praia do Rosa e sendo lapidada meses depois. Mesmo com essas etapas, o refrão permaneceu intocado. Desde o início sabíamos que esse era o coração da canção”, relembra Marina.

Musicalmente, “Que Isso Nunca Acabe” traz um pop leve e orgânico, com violões em evidência e uma atmosfera romântica, íntima e aconchegante. “A produção de Guga Lamar transforma sentimento em textura sonora, valorizando nuances, silêncios e emoções sutis, sem perder frescor e contemporaneidade”, completa a cantora.

Este lançamento simboliza o encontro artístico entre Marina Aquino e Guga Lamar, parceiros criativos e amigos de longa data. A faixa inaugura uma nova fase para ambos, marcada por sintonia, amadurecimento musical e liberdade criativa. Embora chegue como um capítulo independente, a música carrega elementos do que os artistas vêm construindo juntos para projetos futuros.

Visualizer

“Que Isso Nunca Acabe” chega acompanhado por um visualizer no YouTube da artista. O visual explora diretamente o universo emocional da canção, apostando em um clima de casal íntimo, aconchegante e verdadeiro, traduzindo os sentimentos que atravessam a faixa: leveza, segurança e desejo na medida certa.

Gravado de forma sensível e minimalista, o visualizer reforça a ideia de proximidade e cuidado. “É quase como espionar um momento real entre duas pessoas que estão se descobrindo”. Cada detalhe foi pensado para ampliar a sensação de afeto, conforto e conexão presente na música.

Entre delicadeza, verdade e cumplicidade, o single encerra o ano como um convite à escuta atenta e à celebração das conexões que nascem leves, profundas e cheias de significado.