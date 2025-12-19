Influencer Maicon Douglas indica destinos baratos para a virada do ano

O Réveillon está cada vez mais perto, e a sua chegada costuma vir acompanhada de planos, expectativas e, para muita gente, o desejo de mudar de cenário. Viajar na virada do ano é quase um ritual para começar um novo ciclo com boas histórias. Porém, o medo dos preços altos ainda faz muitos desistirem antes mesmo de pesquisar.

É justamente para mostrar que celebrar a virada fora de casa pode ser mais acessível do que parece que o influenciador Maicon Douglas compartilha algumas dicas. Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, ele chama atenção quando o assunto é lifestyle.

Apaixonado por descobrir lugares novos, Maicon transformou esse interesse em conteúdo que inspira milhares de pessoas a viajarem com mais planejamento e menos custo. Agora, de olho no fim do ano, ele reuniu cinco destinos baratos para passar o Réveillon, ideais para quem quer brindar a chegada de 2026 com experiências marcantes e preços mais amigáveis.

“Viajar na virada não precisa ser caro. Com planejamento, flexibilidade e pesquisa, é possível ir para lugares bonitos, tranquilos e com valores muito mais acessíveis”, destaca o influenciador.

1. João Pessoa (PB)

Segundo Maicon, a capital paraibana combina bons preços com praias urbanas, clima acolhedor e uma excelente gastronomia. Para ele, é um destino perfeito para quem busca beleza natural, tranquilidade e cultura local.

2. Ilha de Itaparica (BA)

Vizinha de Salvador, a ilha é uma alternativa econômica para quem quer curtir a Bahia sem os preços altos da capital. Barcos e ônibus são acessíveis e as praias permitem aproveitar muito gastando pouco.

3. São Thomé das Letras (MG)

Destino ideal para os fãs de natureza, trilhas, cachoeiras e experiências místicas. A virada costuma ser animada e, mesmo assim, com hospedagens de bom custo-benefício.

4. Cabo Frio (RJ)

Apesar de muito procurada, a cidade segue sendo mais barata que outras vizinhas da Região dos Lagos. Água cristalina, areia branca e opções de hospedagem para todos os bolsos fazem da cidade um ótimo destino para a virada.

5. Buenos Aires (ARG)

Para quem quer viver uma experiência internacional, Maicon garante: Buenos Aires é uma das opções mais em conta da América do Sul. Com o câmbio favorável, comer, passear e se hospedar pode sair mais barato do que em muitas cidades brasileiras.

Além da lista, o influenciador reforça algumas estratégias para economizar: reservar com antecedência, buscar passagens em horários alternativos, considerar hostels ou hospedagens familiares e evitar pacotes de alta temporada.