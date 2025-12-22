Miguel Soares vive melhor amigo da protagonista em 'O Diário de Pilar na Amazônia'

Com apenas 14 anos, Miguel Soares se prepara para dar um passo importante em sua carreira ao estrear nos cinemas como um dos protagonistas de "O Diário de Pilar na Amazônia", previsto para janeiro de 2026.

No longa, o jovem ator interpreta Breno, melhor amigo da personagem Pilar, interpretado por Lina Flor, papel que o coloca no centro de uma história marcada por aventura, fantasia e uma forte mensagem de preservação ambiental.

Apesar da pouca idade, Miguel já construiu um percurso diverso nas artes cênicas. Ele passou pela televisão ao integrar o elenco de "A Infância de Romeu e Julieta" (SBT e Prime Video), onde viveu Ian, e ampliou sua atuação no streaming em produções como "Zack" e "Emergência 53", esta última com estreia prevista no Globoplay em 2026.

No teatro musical, o ator também acumula experiências relevantes. Em 2022, viveu o "Pequeno Príncipe" na adaptação do clássico homônimo e integrou o elenco de "Hadassa – O Musical", demonstrando versatilidade entre o canto, a interpretação e a presença de palco. Em 2024, Miguel ainda conquistou o Prêmio Jovem Brasileiro na categoria “Jovem do Futuro”.

Em "O Diário de Pilar na Amazônia", Miguel divide a cena com uma narrativa que acompanha Pilar, uma menina curiosa e aventureira que viaja até a floresta amazônica com a ajuda de uma rede mágica. Ao lado de Breno e do gato Simba, a protagonista se envolve em uma missão para ajudar a ribeirinha Maiara a reencontrar sua família, enfrentando desafios ligados ao desmatamento e contando com a presença de figuras do folclore brasileiro.

Entre fantasia e realidade, o filme marca um novo momento na trajetória de Miguel Soares, que segue construindo sua carreira com personagens que dialogam com o público jovem e reforçam a importância de contar histórias com sensibilidade e propósito.