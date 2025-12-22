Após 8 anos de hiato, ConeCrewDiretoria volta à cena com o álbum "C.O.N.E

Depois de oito anos, a ConeCrewDiretoria volta à cena do rap nacional com o álbum “C.O.N.E (Caminhando Onde Ninguém Enxerga)”, o quinto da carreira. A produção, que marca o fim do hiato de um dos grupos mais influentes do gênero urbano, já ultrapassou a marca de 5 milhões de streams no Spotify.

O álbum reúne 17 faixas que revisitam elementos centrais da identidade da Cone, combinando rimas, crítica social, lifestyle e o estilo característico que o grupo mantém desde sua formação. Reforçando ainda mais o impacto do trabalho, o novo projeto conta com participações de peso da cena, com nomes como Orochi, Black Alien, De Leve e Major RD.

Mesmo após anos sem produções inéditas, o grupo, formado pelos MCs Ari, Batoré, Cert, Maomé e Rany Money, além de Papatinho, considerado um dos produtores e beatmakers mais influentes da música brasileira, manteve uma base sólida de ouvintes. Atualmente, a ConeCrewDiretoria soma mais de 1,6 milhão de ouvintes mensais no Spotify, com faixas que ultrapassam 50 milhões de reproduções. Nas redes sociais, a mobilização dos fãs se intensificou ao longo do período de espera, especialmente com a circulação constante da hashtag #CadeOCD, que antecipava a expectativa pela volta dos artistas.

O lançamento também inclui um videoclipe da faixa foco, “Dadinho é o Crlh”, produzido pela Ganja Filmes. O vídeo começa com um forte impacto, trazendo Seu Jorge na introdução, fazendo críticas à indústria musical, que, em sua visão, se transformou em uma máquina de produzir músicas rápidas, descartáveis e estritamente comerciais. A abertura conduz o tom da produção, que expande o universo visual do álbum, trazendo diversos easter eggs sobre o cenário urbano e o momento vivido pelo grupo.

