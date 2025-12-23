Má Brito estreia terceira temporada do podcast "Te Assusta?"

Má Brito estreia a terceira temporada do podcast “Te Assusta?”, consolidando o projeto como uma de suas principais apostas no entretenimento digital. Idealizado e produzido de forma independente, o podcast chega à nova fase com novidades no formato e na abordagem dos temas, mantendo a identidade que conquistou o público desde a estreia.

Com uma proposta voltada ao entretenimento, o “Te Assusta?” mistura conversas, relatos curiosos e assuntos que transitam entre os bastidores da televisão, dos famosos e experiências pessoais dos entrevistados. A nova temporada promete aprofundar ainda mais essas narrativas, apostando em histórias que despertam emoção, curiosidade e identificação com os ouvintes.

Criado como um projeto autoral, o podcast reflete a liberdade criativa de Má Brito, que assina todas as etapas da produção. Ao longo das temporadas, o “Te Assusta?” se firmou como um espaço onde o entretenimento é o fio condutor, sem perder a proximidade com o público e a espontaneidade das conversas.

A terceira temporada marca um novo momento do podcast, reafirmando o compromisso de Má Brito com conteúdos originais e independentes. Com episódios inéditos, o “Te Assusta?” segue ampliando seu alcance e fortalecendo sua presença nas plataformas digitais, apostando em narrativas envolventes e no crescimento constante do projeto.

Má Brito é comunicadora e criadora de conteúdo digital brasileira, conhecida por sua presença autêntica nas redes sociais e por projetos próprios voltados ao entretenimento. Ela se destacou por sua comunicação direta e opinião crítica sobre temas como reality shows, bastidores da TV e famosos.