Renato Ray celebra ano de expansão com o pioneirismo do GringaCast e prepara novos rumos no entretenimento em 2026 - (crédito: Divulgação)

O influenciador e apresentador Renato Ray encerra 2025 celebrando um dos períodos mais marcantes de sua trajetória.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

À frente do GringaCast, ele assinou um feito inédito: criou o primeiro podcast nos Estados Unidos apresentado por um brasileiro totalmente focado no universo dos famosos e do entretenimento, entrevistando celebridades e nomes de destaque do mercado.

O programa se tornou um espaço relevante para conversas espontâneas, histórias de bastidores e entrevistas que circularam amplamente entre brasileiros nos EUA e no Brasil, impulsionando a visibilidade de Ray e consolidando sua presença no cenário do entretenimento digital.

Agora, o apresentador se prepara para um novo capítulo. Apesar da projeção que o GringaCast trouxe, o podcast não será o foco principal de 2026.

Ray planeja uma expansão significativa de sua atuação, com novos formatos, projetos inéditos e investimentos pesados no entretenimento. Ele também pretende passar mais tempo no Brasil, reforçando conexões com o mercado local e abrindo novas frentes profissionais.

“O GringaCast mudou tudo para mim. Fomos pioneiros, conversamos com pessoas incríveis e conquistamos um espaço que nunca imaginei tão rapidamente. Mas 2026 será outra história. Quero explorar novas ideias, criar projetos com a minha identidade e viver um ano de transformação. Terão surpresas grandes , pessoais e profissionais , e estou preparado para voar mais alto”, afirma Renato Ray.

Com ambições ampliadas e uma agenda focada em inovação, Ray promete que 2026 será seu ano mais ousado, estratégico e surpreendente.