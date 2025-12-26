Emily Garcia e Victor Igoh vivem contagem regressiva para o parto e descobrem o rostinho do bebê

A poucos dias do nascimento do primeiro filho, Emily Garcia e Victor Igoh estão vivendo intensamente cada detalhe da reta final da gravidez. Em meio à contagem regressiva, o casal teve uma experiência simbólica durante uma visita aos Estados Unidos, onde acompanhou de perto novidades do universo infantil e celebrou um dos momentos mais aguardados dessa fase: imaginar como será o rostinho do bebê que está prestes a nascer.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na última semana, Emily encantou os seguidores ao revelar imagens do rosto do bebê em tecnologia 8K, feitas durante visita à Macro Baby, e comentar, de forma espontânea, que o filho “puxou a mãe”. A revelação movimentou as redes sociais e reforçou o clima de expectativa que envolve o casal, que aguarda a chegada do bebê nos próximos dez dias.

Durante a viagem, Emily e Victor também se encontraram com Richard Harary, CEO do grupo Macrobaby, em uma visita breve que fez parte desse período de preparação final para a chegada do filho.

Vivendo um dos momentos mais especiais de suas vidas, o casal tem dividido com o público cada etapa da espera, transformando a gestação em uma jornada acompanhada de perto por milhões de seguidores, marcada por emoção, curiosidade e muito amor.