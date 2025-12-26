Vivi Fernandez aproveita o Natal em Nova York e revive clima de 'Esqueceram de Mim'

A atriz e influenciadora Vivi Fernandez, de 46 anos, escolheu Nova York como destino para celebrar o Natal deste ano e encantou os seguidores ao compartilhar momentos especiais da viagem. Conhecida como a musa das pegadinhas, Vivi tem mostrado nas redes sociais um roteiro típico de filme natalino, com direito a frio intenso, neve e cenários icônicos da cidade.

Durante a temporada na Big Apple, a atriz visitou pontos que serviram de locação para o clássico Esqueceram de Mim, entrando de vez no clima do personagem Kevin McCallister. As passagens pelos locais renderam registros descontraídos e divertidos, que rapidamente chamaram a atenção dos fãs.

“Nova York no Natal já é mágica por si só, mas estar nos lugares de Esqueceram de Mim mexe muito com a memória afetiva. É como voltar para a infância e viver um pedacinho do filme”, comentou Vivi. “Sempre assisto nessa época do ano, então estar aqui, com neve e tudo, deixa a experiência ainda mais especial.”

A viagem está sendo feita ao lado do empresário e influenciador automotivo Marcelo Toledo, de 43 anos, namorado da atriz. Juntos, eles aproveitaram passeios clássicos, caminhadas sob a neve e momentos de descanso em meio à programação intensa da cidade.

“O Natal é sobre estar perto de quem a gente gosta e criar memórias. Estar em Nova York, vivendo esse clima de filme, deixa tudo ainda mais marcante”, completou a atriz, que tem divertido os seguidores com vídeos leves, bem-humorados e cheios de referências natalinas.