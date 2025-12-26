Ivi Mesquita celebra "presente de Natal" inesperado: fantasias do Carnaval já estão prontas para 2025

No clima de Natal, período de balanços e conquistas que vão além de qualquer embrulho, Ivi Mesquita fecha o ano com um feito raro na folia. Após 26 anos vivendo a intensidade da avenida, a carnavalesca comemora um privilégio que muitos só alcançam às pressas: suas fantasias já estão prontas, embaladas e guardadas — criação do figurinista Marcos Januário. A antecipação simboliza organização, maturidade e a concretização de um desejo antigo.

Mais do que a simples conclusão dos figurinos, o momento representa a quebra de um ciclo marcado por correria, ansiedade e noites em claro às vésperas dos desfiles. Com tudo finalizado antes do tempo, Ivi vive um Natal diferente, em que o verdadeiro presente não veio em laço, mas na tranquilidade de saber que o Carnaval está totalmente planejado.

Para quem respira Carnaval, essa conquista vai além da estética e da logística: traduz segurança artística, respeito aos profissionais envolvidos e a possibilidade de iniciar o novo ano com serenidade. Em 2025, Ivi Mesquita entra na avenida carregando não apenas brilho e criatividade, mas também a paz de um projeto concluído com antecedência — um presente que continuará rendendo frutos quando os tamborins começarem a tocar.