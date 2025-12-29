‘Taraka’ estreia no Rio de Janeiro com edição inédita no MAM

A ‘Taraka’ chega pela primeira vez ao Rio de Janeiro no dia 3 de janeiro de 2026, escolhendo como palco um dos espaços culturais mais emblemáticos do Brasil: o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no Parque do Flamengo. A edição marca a expansão do projeto para a cidade e reforça sua proposta de integrar pista, conceito artístico e vivência coletiva.

Concebida a partir da visão criativa de Gordo, a Taraka se define como um encontro cuidadosamente pensado entre música e atmosfera. O projeto tem conquistado dimensão internacional e um vínculo especial com o público brasileiro, que acompanha de perto a trajetória do artista e de seus convidados ao redor do mundo.

Como desdobramento direto do atual momento artístico de Gordo, a Taraka traduz sua evolução sonora: mais identidade, grooves profundos, sets extensos e atenção minuciosa à dinâmica da pista.

Após passar por cidades-chave no exterior, o evento chega ao Brasil mantendo esse DNA, agora potencializado por uma produção criada para dialogar com a paisagem única do Rio, atravessando o pôr do sol até o amanhecer.

A relação de Gordo com o Brasil foi construída ao longo de anos, desde os primeiros passos de sua carreira até a consolidação como um dos nomes internacionais mais queridos pelo público local. Sua presença frequente no país ajudou a formar uma base sólida de fãs, atentos à sua transformação artística e à assinatura sonora cada vez mais autoral.

A estreia da Taraka no Rio também simboliza esse percurso: o encontro entre maturidade criativa e uma cidade historicamente ligada à cultura da festa. O line-up da Taraka RJ reflete essa curadoria ao reunir artistas que transitam entre o house, o techno e suas vertentes contemporâneas. Estão confirmados Eli Brown, Mau P, Mind Against, Notre Dame e Victor Lou, além do próprio Gordo.

Entre os momentos mais aguardados da noite está o sunrise set especial de Gordo b2b Mind Against, pensado para acompanhar o nascer do sol e fechar a experiência de forma marcante.