MC Koringa faz dois shows nos primeiros dias do ano e transforma os eventos em pistas de dança - (crédito: Divulgação)

MC Koringa fez dois shows nos primeiros dias do ano. Ele se apresentou no Réveillon Arcanjos N°1 no dia 2 de Janeiro na Praia do Gunga, em Maceió, e levou o público ao delírio. E esse sucesso se repetiu no dia seguinte (03/01) no Baile do Bosque (Bosque Bar), no Rio de Janeiro

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Costumo dizer que o ano de 2025 era apenas um spoiller do que ia ser 2026 e parece que começamos o ano conforme o previsto.Ambas as festas com aquela energia surreal, que mostrou mais uma vez que 'ao som do Koringa ninguém para de dançar'”, disse o funkeiro.

Koringa cantou seus sucessos, como "Pra Me Provocar" e "O Tamborzão Tá Rolando". "Parecia que a galera tinha ensaiado com a playlist “As Melhores do Mc Koringa”. Fiquei muito feliz de começar 2026 nessa super sequência. E a sequência continua pelos próximos meses", avisa.

MC Koringa também se prepara para celebrar os 30 anos de carreira. Em 1994, com apenas 14 anos, o artista começou a cantar em festas de rua. A carreira começou oficialmente, no entanto, dois anos depois, em 1996, quando formou a dupla Coringa e Paulinho.

Em 2001, chamou a atenção do famoso DJ Marlboro e foi convidado para trabalhar como produtor em seu estúdio. Fez várias parcerias com Dennis DJ e daí pra frente, não parou mais e emplacou singles em diversas novelas e séries de sucesso.