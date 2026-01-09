Miss América Latina 2025, Laila Anício, encontra influenciador Matheus Lucas em Nova York

Nova York serviu de palco para um encontro que repercutiu entre brasileiros que vivem fora do país. A modelo e comunicadora Laila Anício, eleita Miss América Latina 2025 (Reina Latina), esteve na cidade e se reuniu com o influenciador Matheus Lucas, um dos nomes mais populares da internet entre a comunidade brasileira nos Estados Unidos.

Com atuação voltada à representatividade feminina e à comunicação, Laila vem conquistando espaço internacional, enquanto Matheus acumula milhões de visualizações ao retratar, com humor e situações cotidianas, os desafios e curiosidades da vida de brasileiros no exterior.

A reunião dos dois chamou atenção por unir perfis em ascensão, marcados por carisma, autenticidade e forte identificação com o público latino. O encontro simboliza a força de criadores brasileiros que ultrapassam fronteiras e utilizam as redes sociais como elo cultural com quem vive fora do Brasil.

Além da repercussão imediata, a aproximação despertou expectativa entre seguidores sobre possíveis projetos em conjunto, reforçando a presença brasileira em solo americano e o impacto cultural de conteúdos inspirados na experiência de viver no exterior.