Influencer Pri dos Anjos celebra coragem de mudar e construir liberdade online

Celebrar a própria história também é um ato de coragem. A trajetória de Pri dos Anjos é marcada por reinvenção, consciência e liberdade conquistada a partir de escolhas ousadas. Natural de Minas Gerais, a influenciadora encontrou na internet não apenas uma nova profissão, mas um espaço de expressão genuína, onde transformou vivências pessoais em conteúdo capaz de inspirar e provocar mudanças reais.

Formada em Direito pela FUMEC, em Belo Horizonte, com pós-graduação em Direito Digital e em Direito de Família e Sucessões pela Instituição Damásio, Pri construiu uma sólida carreira jurídica antes de decidir mudar de rota. Durante anos, o universo do Direito ocupou o centro de sua vida profissional, mas a lentidão do sistema judiciário e a dificuldade de reconhecimento a levaram a repensar seus caminhos. Foi nesse processo que ela percebeu que sua energia poderia gerar impacto de outras formas.

A transição começou no empreendedorismo digital, atuando como lojista e vendendo produtos físicos pela internet. Apesar do aprendizado, o modelo se mostrou desgastante: viagens constantes, altos impostos, gestão de funcionários e pouco retorno pessoal. “Eu nunca tinha dinheiro para mim”, relembra. A experiência, no entanto, foi fundamental para uma virada de chave importante.

Pri entendeu que o verdadeiro valor estava na comunicação e na forma como se conectava com as pessoas. Assim nasceu Pri Slots, sua identidade artística e digital, focada em conteúdos reais, espontâneos e profundamente alinhados com a própria essência. Hoje, com cerca de 69 mil seguidores e uma média de 15 mil curtidas e visualizações por publicação, ela construiu uma comunidade fiel, baseada em identificação, confiança e diálogo aberto.

Mais do que entretenimento, Pri acredita no poder transformador das narrativas reais. Seus conteúdos influenciam diretamente o comportamento do público, especialmente em temas ligados à compulsão e às emoções. O retorno vem em mensagens constantes de seguidores que relatam mudanças positivas em suas rotinas e escolhas. “É sobre inspirar as pessoas a enxergarem novas possibilidades”, resume.

Comunicativa, disciplinada, espontânea e comprometida, Pri usa sua voz para provocar reflexão e incentivar autonomia. Entre suas inspirações estão criadores que também trilharam caminhos autênticos no digital,

Mãe, criadora de conteúdo e protagonista da própria jornada, Pri dos Anjos olha para o futuro com ambição e foco. Seus objetivos incluem crescimento pessoal e financeiro, ampliando ainda mais o alcance de um trabalho que hoje representa prazer, liberdade e realização. “Desistir não é opção e nenhuma crítica nos define”, afirma — com a convicção de quem sabe exatamente onde quer chegar.