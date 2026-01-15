Deborah Secco lidera campanha que une sensualidade, liberdade e autoestima

A atriz Deborah Secco é a protagonista de uma nova campanha que apresenta a sensualidade como uma extensão da liberdade individual e do fortalecimento da autoestima. A narrativa propõe um olhar atual sobre o corpo feminino, distante de padrões limitadores, e reforça a importância da autoconfiança e da identidade como pilares da experiência de ser mulher hoje.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dentro desse conceito, a Nayane Lingerie lança sua nova coleção tendo a atriz como rosto da campanha, reafirmando uma comunicação alinhada às transformações do comportamento feminino e à valorização da pluralidade. A proposta dialoga com mulheres de diferentes perfis e fases da vida, colocando o bem-estar e a liberdade de escolha no centro da mensagem.

As imagens destacam a lingerie como parte do cotidiano, integrando conforto, estética e segurança emocional. A sensualidade surge de forma natural e consciente, associada à autonomia e à relação positiva com o próprio corpo, sem a imposição de modelos únicos de beleza.

Com uma carreira consolidada na televisão, no cinema e no teatro, Deborah Secco imprime credibilidade e força simbólica à campanha. Sua trajetória reflete uma mulher em constante transformação, que reconhece o corpo como expressão de sua história, de suas vivências e de sua identidade.

Ao longo dos anos, a marca já contou com nomes como Paolla Oliveira, Wanessa Camargo, Marília Mendonça, Naiara Azevedo e Grazi Massafera em suas ações.

Segundo Rodrigo Lima, presidente do Grupo Nayane, a campanha traduz com clareza os valores da marca: “A Deborah representa a mulher que buscamos vestir: segura, plural e consciente de sua própria identidade. Essa coleção expressa de forma coerente esse posicionamento”.