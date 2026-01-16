Sofia Cordeiro explora a fragilidade do adeus no emocionante single 'Esquecer de Mim'

O que acontece quando o tempo passa para um, mas o outro continua estático nas memórias? É sobre esse hiato emocional que a cantora Sofia Cordeiro reflete em seu mais novo lançamento, Esquecer de Mim. A canção, que já está disponível em todas as plataformas digitais pelo selo e gravadora Midas Music, é uma confissão vulnerável sobre a dificuldade de seguir em frente.

Composta por Jef Souza, a faixa narra o peso da ausência e a angústia de sentir que se está desaparecendo da memória de alguém que ainda ocupa um espaço central em nossa vida, mas que já seguiu em frente. “É sobre sentir a ausência da pessoa em cada canto e reviver memórias que ainda ecoam na sua vida”, conta Sofia.

"É sobre ter medo de desaparecer da memória de alguém que você ainda ama. A música fala desse lugar onde a gente ainda espera por alguém, mesmo sabendo que o outro já seguiu", revela a cantora.

A sonoridade da canção foi desenhada para espelhar a fragilidade da letra. A faixa aposta no minimalismo: começa apenas com a voz de Sofia acompanhada por um piano delicado. À medida que a letra se aprofunda na dor da saudade, arranjos de cordas entram gradualmente, ampliando a emoção que acompanha o crescimento do sentimento.

O single abre os lançamentos de Sofia Cordeiro em 2026, marcando seu terceiro trabalho pela gravadora Midas Music, com produção de Fernando De Gino e Serginho Fouad. Mais do que uma canção, a faixa é um mergulho na vulnerabilidade humana. Com o coração aberto, Sofia não esconde o entusiasmo com o novo projeto: “Estou muito animada para que o público finalmente escute essa música. Minha expectativa é que as pessoas se emocionem e que, de alguma forma, essa mensagem possa tocá-las profundamente", finaliza a artista.