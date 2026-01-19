Podcast Horas Bolas entra em clima de nostalgia com a participação do eterno Dr. Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum - (crédito: Divulgação)

O podcast "Hora Bolas" entrou em clima de nostalgia total. O último episódio contou com a presença do gigante Pascoal da Conceição, o eterno Dr. Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Mas engana-se quem acha que falamos só de Castelo. O papo foi profundo e inspirador.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ele abriu o jogo sobre o momento em que largou a estabilidade para viver da arte. Além disso, o ator falou sobre suas memórias intensas no Teatro Oficina ao lado do mestre Zé. Além disso, deu detalhes da sua vida pessoal e carreira. O papo simplesmente imperdível está disponível no Youtube e no Spotify.

Apresentado por Luciano Varella, o podcast tem uma abordagem descontraída e irreverente, com debates, análises e muita interatividade. Cada episódio é uma oportunidade de se informar, divertir e ficar por dentro das últimas novidades do universo esportivo, de celebridades, moda e curiosidades.