Vencedor de reality show de construção civil conta sua experiência no programa

Silvio Charleaux de Santana, corretor de imóveis do Guarujá (SP), conquistou o Brasil ao vencer o reality show The Real Estate Brasil, considerado o primeiro programa de construção civil do país. Sua participação foi marcada por disciplina, criatividade e uma visão diferenciada sobre o papel do corretor de imóveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO



Durante o programa, Charleaux se destacou por sua postura consultiva e pela capacidade de transformar desafios em oportunidades. Enquanto outros participantes focavam apenas na negociação, ele mostrou que o corretor pode ser protagonista, oferecendo soluções completas e seguras para os clientes. Essa abordagem inovadora chamou a atenção dos jurados e do público, que o consagraram como vencedor.



A vitória no reality foi um divisor de águas em sua carreira. “Minha vida mudou completamente depois do programa. A visibilidade nacional abriu portas e me consolidou como referência no litoral paulista”, afirmou. O reconhecimento trouxe não apenas novos negócios, mas também a chance de inspirar outros profissionais do setor.



Charleaux encarou o reality como uma oportunidade de mostrar que o mercado imobiliário pode ser moderno e acessível. Sua presença digital, já forte antes do programa, ganhou ainda mais relevância após a vitória, ampliando seu alcance e consolidando sua imagem como corretor inovador.



Mais do que um título, o reality representou para Silvio a validação de anos de esforço e persistência. Ele provou que, com disciplina e fé, é possível transformar a profissão de corretor em algo admirado e reconhecido nacionalmente. “Foi um divisor de águas. Mostrei que o corretor pode ser protagonista e que nossa profissão merece reconhecimento”, finaliza.